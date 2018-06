Ataques no Afeganistão matam diplomata dos EUA Uma jovem diplomata norte-americana morreu após a explosão de um carro-bomba do grupo islâmico Taleban, ocorrido no sul do Afeganistão, no último sábado. No domingo, um ataque aéreo promovido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deixou 11 civis mortos no país, incluindo 10 crianças.