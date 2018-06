Ataques no Afeganistão matam sete pessoas, incluindo um juiz

Uma série de ataques insurgentes em várias partes do país ocasionou a morte de sete pessoas no Afeganistão. Entre as vítimas, encontra-se um juiz.

Na cidade de Jalalabad, que fica perto da fronteira com o Paquistão, uma bomba matou o juiz Mohammad-ul Hassan e feriu duas de suas filhas, afirmou a polícia local. Em outro ataque, insurgentes fizeram seis vítimas entre um grupo que trabalhava na construção de uma rodovia, inclusive o dono da empresa de construção. Segundo a polícia da província de Baghlan, o ataque também deixou um ferido e outros dois desaparecidos.

Na província de Khost, três homens bomba atacaram uma academia de polícia. Um dos terroristas conseguiu detonar a bomba, enquanto os outros dois foram alvejados pelos policiais. O ataque deixou três policiais feridos.

O Taleban assumiu a responsabilidade pelos ataques em Khost e Jalalabad. O grupo tem aumentado, nos últimos meses, a frequência de ataques direcionados às forças militares e policiais afegãs, que desde 1º de janeiro assumiram responsabilidade total sobre a segurança no país. /AP