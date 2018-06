Ataques no Iraque deixam 13 civis mortos Duas explosões de carros-bomba mataram 13 civis neste domingo, disseram as autoridades. A explosão mais sangrenta ocorreu em uma movimentada estação de ônibus no centro de Bagdá, quando os explosivos de um carro foram acionados do lado de fora da estação na área de Allawi, matando pelo menos nove pessoas e ferindo 16, disse um policial.