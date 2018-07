Ataques no Iraque deixam 13 mortos Bombardeios e tiroteios no Iraque mataram 13 pessoas neste domingo, levando o número de mortes causadas por uma onda coordenada de ataques nos últimos dois dias a mais de 80, segundo as autoridades. As explosões foram as mais recentes de um surto de violência que atingiu o Iraque desde o início do Ramadã, em 10 de julho. A violência dos últimos meses aumentou o temor de uma volta das mortes sectárias que colocaram o país à beira de uma guerra civil após a invasão dos EUA em 2003.