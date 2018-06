Ataques no Iraque deixam 14 pessoas mortas

O pior ataque do dia aconteceu na cidade de Mosul, onde um homem-bomba atingiu uma patrulha do exército, matando quatro oficiais e quatro soldados. O ataque também deixou nove soldados e quatro civis feridos.

Em Bagdá, atiradores em um carro em alta velocidade abriram fogo contra um posto anti Al-Qaeda, de milicianos pró-governo sunita em Bagdá, no subúrbio de Abu Ghraib, matando quatro e ferindo três pessoas.

A milícia sunita, conhecida como Conselho do Despertar, foi formada pelas forças norte-americanas durante o auge da insurgência. Atualmente, são vistos como traidores do regime da Al-Qaeda.

Em Jihad, um atentado a bomba em um mercado ao ar livre matou dois civis e deixou mais oito feridos.

Com os ataques deste domingo, o número de mortos em dezembro chega a 490 pessoas. De acordo com estimativas das Nações Unidas, mais de 8 mil pessoas morreram desde o início do ano no Iraque. Fonte: Associated Press.