Ataques no Iraque deixam 2 mortos e 6 feridos

Horas depois, homens armados invadiram a casa do prefeito de Mahmoudiya, há 30 quilômetros ao sul da capital. Eles mataram o prefeito e o filho dele. Funcionários do hospital confirmaram a identidade das vítimas. Eles falaram em condição de anonimato porque não estão autorizados a dar declarações. Várias mesquitas sunitas foram atacadas nas últimas semanas em meio à crescente onda de conflitos religiosos. As informações são da Associated Press.