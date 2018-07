Ataques no Iraque matam cinco pessoas e ferem 15 Autoridades iraquianas disseram que vários ataques em todo o país, incluindo um carro bomba, mataram cinco pessoas neste domingo. Um dos ataques foi uma explosão perto da universidade de Kirkuk, que matou uma pessoa e feriu outras 15, de acordo com o chefe de segurança, Hallow Najat. Na mesma província, um carro bomba atingiu o líder das milícias de oposição a Al-Qaeda, matando seu filho. Homens armados também explodiram a casa de uma família xiita na área de Taji, matando três pessoas e ferindo outras duas. As informações são da Associated Press.