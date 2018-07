Ataques no norte do Iraque deixam 3 mortos e 23 feridos Ataques realizados com três carros-bomba e um explosivo instalado próximo a uma estrada deixaram três mortos e 23 feridos nos arredores da cidade de Kirkuk, no norte do país, de acordo com autoridades. A região é disputada por curdos da região e o governo central iraquiano.