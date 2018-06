Ataques no Quênia deixam pelo menos 22 mortos

Segundo o chefe da Cruz Vermelha no Quênia, Abbas Gulet, os ataques aconteceram nas cidades de Hindi e Gamba. De acordo com o comissário do Estado de Lamu, Njenga Miiri, um grupo de 15 homens armados invadiu a vila de Malamandi, em Hindi, e atirou contra os moradores, deixando 13 mortos, enquanto outro grupo atacou a delegacia de polícia em Gamba, no condado de Tana River, matando nove pessoas.

O Quênia tem registrado diversos ataques desde que aumentou a repressão contra o al-Shabab, em outubro de 2011. Além disso, divergências dentro do próprio governo dificultam o combate ao grupo terrorista. No mês passado, o governador de Lamu, Issa Timamy, foi preso acusado de assassinato, evacuação forçada da população e terrorismo.

A oposição planeja um grande protesto nesta segunda-feira (07), para pressionar o governo a convocar um diálogo nacional sobre diversos tópicos, incluindo segurança, aumento do custo de vida, corrupção e fraude eleitoral. Autoridades religiosas alertam que o protesto pode acabar alimentando conflitos tribais no país. Fonte: Associated Press.