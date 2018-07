Ataques são sinal de 'raiva' na Europa, diz extremista

"As pessoas deveriam olhar para o que aconteceu em Oslo e entender que existe uma raiva crescente na Europa", disse Lennon, de 28 anos. "Vocês suprimiram os direitos das pessoas, suprimiram as vozes do povo e então as pessoas continuarão a agir escondidas", afirmou o direitista britânico. Lennon não descartou a possibilidade de que Breivik estivesse em contato com a extrema-direita da Inglaterra. "Pode ser que algum dos nossos partidários tenha se encontrado com ele, mas neste momento não sabemos se isso aconteceu".

Breivik, de 32 anos, matou 76 pessoas em dois ataques na Noruega na sexta-feira passada.

As informações são da Associated Press.