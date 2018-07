Ataques sectários matam ao menos 30 Ataques ao norte de Bagdá deixaram ao menos 30 mortos nos últimos dois dias, entre eles membros do Despertar, milícia sunita que combate a rede terrorista Al-Qaeda, que também segue essa vertente do Islã. Entre o domingo e ontem, oito milicianos foram retirados de suas casas na cidade de Mishahda e vilarejos do entorno para serem executados, segundo a polícia. Ontem, um suicida detonou o colete de explosivos que levava preso ao corpo em uma mesquita xiita na cidade de Muqdadiyah, matando 22 fiéis.