Ataques suicidas deixam 5 mortos e 10 feridos na Indonésia

JACARTA - Pelo menos cinco pessoas morreram e outras dez ficaram feridas nesta quarta-feira em duas explosões que foram provocadas por dois terroristas suicidas no terminal de ônibus de Kampung Melayu, na zona leste de Jacarta, informaram fontes oficiais.

O chefe de Relações Públicas da Polícia Nacional, Setyo Wasisto indicou que, além dos dois terroristas, morreram também três policiais e cinco ficaram feridos em duas explosões consecutivas que ocorreram por volta das 21 horas (horário local, 11 horas de Brasília), no ponto de ônibus e o banheiro da estação.

As detonações provocaram pânico entre as dezenas de pessoas presentes e espalharam várias partes do corpo das vítimas na área do atentado.

"Estamos vasculhando a cena do crime. Ainda é uma área cercada porque tem de permanecer intacta. Um dos responsáveis (do ataque) morreu", disse Wasisto em um comunicado duas horas depois do atentado. / EFE