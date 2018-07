Ataques suicidas deixam ao menos 20 mortos Pelo menos 20 pessoas foram mortas ontem em ataques suicidas no sul do Afeganistão, entre elas 7 civis que morreram quando um suicida detonou um carro-bomba perto de um aeroporto em Kandahar usado pelas forças da coalizão liderada pelos EUA. O grupo Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque em uma declaração postada em seu site. Os insurgentes disseram que estrangeiros que deixavam o aeroporto - o maior usado pelas forças da Otan no Afeganistão - eram os alvos do ataque.