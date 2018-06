Ataques suicidas do Estado Islâmico no Iraque matam 13 pessoas Ataques suicidas realizados pelo Estado Islâmico neste sábado mataram 13 pessoas em uma região ao norte de Bagdá, no Iraque. Quatro homens-bomba dirigiam carros carregados de explosivos, que colidiram com dois postos de segurança e um quartel militar em um intervalo de 15 minutos, na área de al-Hajaj.