Ataques suicidas em funeral matam 10 no Afeganistão

Uma explosão suicida ocorrida neste domingo, 25, durante um funeral no norte do Afeganistão deixou 10 mortos, incluindo um membro do Parlamento nacional, informou um porta-voz do governo. O ataque aconteceu no momento em que as pessoas deixavam o funeral na cidade de Talagan, disse Faid Mohammad Tawhedi, porta-voz do escritório do governador da província de Takhar. Segundo ele, 15 pessoas ficaram feridas.

Ataques suicidas são raros na província de Takhar, 250 quilômetros a nordeste de Cabul e considerada umas das regiões mais calmas do país. Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque.

Por sua vez, o Ministério do Interior disse hoje que as forças de segurança mataram 30 supostos insurgentes em uma série de conflitos em todo o país. Segundo um comunicado do ministério, tropas do Exército, da polícia e da Otan realizaram um total de 11 operações nas últimas 24 horas em todo o país. Sete insurgentes foram presos.