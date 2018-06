Ataques terroristas no Iraque deixam 7 mortos Autoridades iraquianas informaram que a explosão de uma bomba num micro-ônibus e um ataque suicida com um caminhão cheio de explosivos ao norte da capital do país mataram sete pessoas nesta terça-feira. Os dois ataques distintos acontecem no dia seguinte a uma série de ações que deixaram mais de 70 mortos em todo o Iraque.