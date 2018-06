Ataques turcos no curdistão sírio deixam 35 mortos

Rebeldes sunitas apoiados pelo Exército turco expulsaram neste domingo, 28, forças curdas de diversas cidades do norte da Síria. Ao menos 35 civis morreram. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que a ofensiva é uma resposta a ataques terroristas na Turquia, pelos quais responsabilizou tanto o Estado Islâmico como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Os novos bombardeios da Força Aérea da Turquia realizados na manhã de domingo deixaram pelo menos 15 civis mortos e outros 25 feridos em uma aldeia situada ao sul da cidade de Jarabulus, no norte da Síria. O ataque teve como alvo uma fazenda da aldeia Magar al-Sarisat, onde se refugiavam civis deslocados de outras regiões pelos combates, segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A operação ocorreu pouco depois de outro bombardeio turco ter deixado pelo menos 20 mortos e 50 feridos na cidade de Yeb al-Kusa. A ONG não descarta que o número final de vítimas de ambos os ataques aumente em razão da gravidade das lesões sofridas pelos feridos.

Segundo o Observatório, os milicianos curdos dos Conselhos Militares de Jarabulus e Manbech foram forçados a se retirar de pelo menos três aldeias depois dos bombardeios turcos. Uma delas, Al Amarna, era alvo desde sábado das tropas de Ancara e seus aliados no país vizinho, os rebeldes do Exército Livre Sírio (ELS).

Os Conselhos Militares de Jarabulus e Manbech contam com o apoio das Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG) e por isso são alvos da ofensiva turca batizada como “Escudo de Eufrates”. A Turquia declarou o oeste do Rio Eufrates como a “linha vermelha” para a presença de milícias curdas na região, já que rejeita a possibilidade da criação de um território autônomo curdo no norte da Síria ao longo de sua fronteira

Ameaças. Em discurso na cidade Gaziantep, onde um homem-bomba, supostamente apoiado pelo Estado Islâmico, provocou uma explosão em uma cerimônia de casamento e matou 54 pessoas há uma semana, Erdogan disse que a caça do governo turco aos grupos rebeldes será implacável.

“Nossas operações contra as organizações terroristas vão continuar até o fim”, declarou a milhares de seus partidários. Entre os terroristas, ele citou o Estado Islâmico, os insurgentes curdos do PKK e também apoiadores de um clérigo turco residente nos Estados Unidos apontado por ele como responsável por tramar um malsucedido golpe de Estado, em julho.

Erdogan afirmou ainda que a ofensiva em território sírio está dando as pessoas que fugiam do Estado Islâmico a oportunidade de retornar para suas cidades, como Jarabulus. “Pessoas que pertenciam a esses locais estão voltando”, disse. O presidente turco ainda repetiu que irá aprovar a restituição da pena de morte caso ela seja aprovada pelo Parlamento turco. Trata-se de um assunto que coloca o país em choque com a União Europeia, bloco do qual a Turquia almeja participar há muito tempo. Após o golpe frustrado, Erdogan tem radicalizado o cerco contra opositores. /EFE