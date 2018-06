Até 700 pessoas podem ter morrido em travessia do Mediterrâneo Mais de 700 pessoas em fuga da África e do Oriente Médio podem ter se afogado nos mais recentes naufrágios no Mar Mediterrâneo, elevando o saldo de mortes este ano para quase três mil, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta segunda-feira.