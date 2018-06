Até o momento, não há registro de brasileiros entre os mortos no atentado de Barcelona

Até o momento, não há notícias de brasileiros entre as vítimas do atentado terrorista ocorrido nesta quinta-feira, 17, em Barcelona, informou em nota o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O consulado brasileiro está monitorando a situação de perto.

"O governo brasileiro deplora veementemente o ataque terrorista ocorrido na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, em Barcelona, que resultou em dezenas de feridos e vítimas fatais", diz o comunicado. "O Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, ao mesmo tempo em que expressa, consternado, seu sentimento de pesar às famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos."

A pasta informa ainda que o núcleo de assistência a brasileiros está à disposição para informações e esclarecimentos, pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Nos demais horários, pode ser contatado o telefone do plantão consular : +55 61 98197 2284 ou o do plantão do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona: +34 659 078 057.