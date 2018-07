Atenas tem nova greve de 24 horas no transporte Os trabalhadores do transporte público na região da capital da Grécia, Atenas, realizam uma greve de 24 horas nesta terça-feira, a mais recente de uma série de paralisações contra os planos do governo para cortar empregos e salários do setor público. O protesto gerou grandes congestionamentos pela cidade, enquanto os moradores lutavam para chegar ao trabalho.