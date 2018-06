Atentado a bomba contra ex-ministro de Uribe mata 2 e fere 39 na Colômbia Um atentado a bomba matou ontem 2 pessoas e deixou 39 feridas em Bogotá. Autoridades locais disseram que, aparentemente, o artefato foi detonado no interior de um ônibus público sem passageiros. O alvo do ataque seria Fernando Londoño, ex-ministro do Interior do governo de Álvaro Uribe. Ele foi um dos feridos. Seu motorista e um segurança morreram.