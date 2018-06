Atentado a bomba contra ônibus mata 54 funcionários de fábrica militar O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização que monitora a violência na Síria, informou ontem que 54 trabalhadores de uma fábrica militar no centro do país foram mortos em um atentado na quarta-feira. Segundo o grupo de oposição, que tem sede em Londres, o ataque a bomba foi lançado contra o ônibus em que eles estavam. Entre as vítimas da ação em Buraq, cerca de 10 quilômetros ao sul da cidade de Hama, havia 11 mulheres. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, o que irritou muitos ativistas sírios, que culpam os extremistas islâmicos pela explosão do ônibus. Alguns descreveram a operação como um "ataque terrorista" que tinha civis como alvo.