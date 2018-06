Atentado à bomba deixa 18 civis mortos no Afeganistão Um atentado à bomba matou 18 civis no Afeganistão, a maior parte mulheres, após atingir um pequeno ônibus que voltava de uma cerimônia de casamento no distrito de Andar, o oeste da província de Ghazni. O vice-chefe da polícia da província, coronel Asadullah Ensafi, disse que a explosão aconteceu logo após o ônibus atravessar de um vilarejo para o outro antes do anoitecer. Segundo o coronel, 14 mulheres morreram, três homens e uma criança. Além dos mortos, outras cinco mulheres ficaram feridas, duas em estado grave.