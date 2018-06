Atentado à bomba mata 19 peregrinos xiitas Um atentado à bomba em uma estrada no Baluquistão, província do sudoeste do Paquistão, matou 19 e deixou 35 peregrinos xiitas feridos ontem. As vítimas estavam em dois ônibus, que foram duramente atingidos pela explosão. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas, segundo autoridades, os principais suspeitos são facções radicais sunitas. Os peregrinos seguiam em comboio para o Irã.