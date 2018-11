Atentado a bomba mata 2 e deixa 10 feridos no Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em uma explosão na noite desta sexta-feira, 16, em um mercado na cidade de Karachi, no sul do Paquistão.

"A explosão aconteceu quando alguns vendedores comercializavam frutas e outros artigos de uso diário em um mercado improvisado", relatou neste sábado, 17, o agente Ghulam Muhammed, da polícia de Karachi.

O agente explicou que foram encontrados "500 gramas de explosivos" no local após o atentado. De acordo com ele, a bomba detonada "estava escondida debaixo de um carrinho de um vendedor de frutas".

"Aparentemente se tratou de um ataque terrorista, mas a origem da explosão ainda não está clara", concluiu Muhammed."A investigação ainda está aberta".

Karachi, a cidade mais populosa do país com 14,9 milhões de habitantes, é uma das áreas mais violentas do território paquistanês, com a presença de grupos terroristas e grupos criminosos.

O Paquistão lançou uma operação militar nas zonas tribais do noroeste do país em 2014 na qual morreram 3.500 supostos terroristas, segundo dados do exército, à qual se somaram em 2017 novas operações antiterroristas em outras partes do seu território.

As operações militares ajudaram a reduzir o terrorismo no Paquistão de forma substancial.\ EFE