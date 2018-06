Atentado a bomba mata dez e fere 70 no Quênia

O chefe de polícia de Nairóbi, Benson Kibue, que anunciou o número de vítimas, disse que dois dispositivos explosivos improvisados foram detonados em uma área comercial próximo ao centro da capital. Uma explosão atingiu uma minivan usada para transporte público.

As preocupações com a segurança no Quênia são muito grandes por conta da sua proximidade com a Somália, que tem células do grupo terrorista Al-Qaeda operando em seu território. Em setembro do ano passado, quatro homens armados do grupo Al-Shabab atacaram um shopping de luxo de Nairóbi, matando pelo menos 67 pessoas.

As explosões ocorreram na mesma semana em que os Estados Unidos e o Reino Unido emitiram advertências para os seus turistas sobre possíveis ataques terroristas no Quênia, levando a uma resposta contundente hoje do presidente queniano, Uhuru Kenyatta, ao dizer que tais avisos vão fortalecer a vontade dos extremistas. Fonte: Associated Press.