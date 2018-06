Atentado a bomba mata diretor do Ministério de Eletricidade sírio

Um funcionário do Ministério de Eletricidade da Síria foi morto nesta quarta-feira quando uma bomba colocada em seu carro explodiu, informou a agência estatal de notícias Sana. "Como parte da campanha de assassinatos...terroristas feriram com fatalidade, na manhã desta quarta-feira, Mohamed Abdel Wahab Hassan, diretor de planejamento do Ministério de Eletricidade, com um artefato explosivo colocado em seu carro, informou a Sana.

O ataque aconteceu no bairro de Baramke, região central de Damasco, informou a agência, acrescentando que ele foi "declarado morto ao chegar ao hospital". O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo sediado em Londres, confirmou a morte do diretor e disse que outras duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas.

Nas últimas semanas, graduados funcionários do governo sírio têm sido atacados por homens com armas com silenciadores ou bombas.