Atentado a bomba no Afeganistão deixa 9 mortos

O atentado ocorreu em um mercado na província de Faryab e vitimou um vereador de uma província vizinha, segundo comunicado do ministério.

O governo também informou que 18 insurgentes foram mortos em operações por todo o país nas últimas 24 horas.

Velório

Centenas de pessoas participaram hoje do velório de Arsala Rahmani, um ex-militante do Taleban que havia se reconciliado com o governo afegão e negociava a paz no país. Rahmani foi morto a tiros neste domingo.

Rahmani é o segundo representante do Alto Conselho de Paz do Afeganistão, que o governo criou numa tentativa de se aproximar dos insurgentes, a ser assassinado. Em setembro último, o ex-presidente afegão e então líder do conselho Burhanuddin Rabbani foi morto em um ataque suicida em Cabul, a capital do país. As informações são da Associated Press.