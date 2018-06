Atentado atribuído a separatistas curdos mata dois na Turquia

ANCARA - Um carro-bomba com dois suicidas explodiu nesta quinta-feira, 5, em um ponto de controle da polícia na cidade de Izmir, no oeste da Turquia. Ao menos duas pessoas morreram no ataque.

Segundo a polícia, os primeiros indícios apontam para o envolvimento de separatistas curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). O atentado de Istambul, na noite de ano-novo, foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Outras cinco pessoas ficaram feridas. De acordo com o governador de Izmir, Erol Ayyildiz, o bloqueio conseguiu impedir que o ataque fosse realizado em uma área com mais pessoas e causasse mais vítimas. /AP