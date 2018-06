Atentado atribuído aos curdos mata 2 policiais Um ataque suicida contra uma delegacia em Kayseri, centro da Turquia, deixou 2 policiais mortos e 16 feridos, entre eles algumas crianças. As autoridades atribuíram o ataque aos rebeldes curdos. Os terroristas aproximaram-se da delegacia em um veículo e abriram fogo. Em seguida, um suicida detonou a carga explosiva que levava presa ao corpo. Testemunhas viram três pessoas a bordo do veículo. Um policial morreu na hora e outro não resistiu aos ferimentos, segundo o ministro do Interior, Idris Naim Sahin.