Atentado com carro bomba mata 21 no Iraque

Autoridades do Iraque informaram que dois carros bomba explodiram no centro de Bagdá nesta quinta-feira matando 21 pessoas e ferindo 33. O atentado ocorreu horas depois do anúncio da escolha do novo presidente do país, Fouad Massoum, pelo parlamento iraquiano.

Policiais disseram que o segundo carro explodiu poucos minutos após o primeiro. Os ataques aconteceram nos arredores de um restaurante em um movimentado centro comercial da capital.

Na manhã de hoje, os parlamentares iraquianos escolheram, após diversos adiamentos, o novo presidente do país segundo acordo não oficial de nomear um porta-voz sunita, um presidente curdo e um primeiro-ministro xiita.

O presidente nomeado foi o político curdo Fouad Massoum, do mesmo partido do atual ocupante do cargo. No último dia 15, o porta-voz sunita Salim al-Jabouri já havia sido apontado. O primeiro ministro xiita Nouri al-Maliki sofre resistência para deixar o cargo, que ocupa desde 2006. Fonte: Associated Press.