Atentado com carro-bomba mata quatro no sul do Iraque

"Quatro policiais foram mortos e três foram feridos no ataque", disse Ali Maliki, chefe do comitê de segurança do conselho provincial de Basra. Já um médico do hospital da cidade de Al-Sadr informou que o quatro pessoas morreram, das quais três eram policiais, e 24 ficaram feridas.

A província de Basra é crucial para a economia do Iraque, já que 80% das exportações de petróleo - a maior parte das receitas do governo - passam por lá para serem enviadas ao exterior. Apesar de ser considerada uma das províncias mais seguras do Iraque, ainda ocorrem ataques no local, dentre eles um carro-bomba que matou dez pessoas e feriu 30 em 8 de novembro do ano passado.

A violência no Iraque está notavelmente mais baixa que no seu pico em 2006 e 2007, mas os ataques ainda são comuns, com 177 mortos por esse tipo de violência apenas em maio, de acordo com dados do governo. As informações são da Dow Jones.