Atentado contra base da Otan deixa 14 mortos Um ataque contra uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ontem deu início a confrontos que deixaram pelo menos 14 mortos no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, informaram autoridades da aliança militar. Nenhum dos militares foi morto no atentado com caminhão-bomba lançado na cidade de Khos. O Taleban assumiu a autoria do ataque.