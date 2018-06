Atentado contra escola francesa deixa mortos no Afeganistão

Um atentado suicida contra uma escola francesa em Cabul, no Afeganistão, deixou "vários mortos e feridos", de acordo com informações parciais das autoridades locais. O ataque aconteceu por volta das 17h locais - 10h no horário de Brasília -, no prédio do Instituto Francês do Afeganistão (IFA), um centro cultural, durante uma apresentação de teatro. Segundo testemunhas, o atentado foi cometido por um homem-bomba de 17 anos de idade.

Os detalhes da ação terrorista ainda são imprecisos, segundo o Ministério das Relações Exteriores da França e o Palácio do Eliseu, que acompanham de perto os desdobramentos do atentado. O número de vítimas civis não foi revelada, mas Paris informou que em princípio não há vítimas francesas.

Inaugurado em 1970, fechado a partir de 1983 e reaberto em 2010, o IFA é tido como um verdadeiro emblema nacional da França no Afeganistão, um centro cultural de referência e sede também da escola Istiqlal, que em tempos de paz formou uma parte da elite cultural afegã. A instituição também serve de abrigo para escritores e artistas de várias áreas de conhecimento. No momento da explosão, atores e público estavam reunidos na apresentação de uma peça de teatro intitulada Heart Beat.

Em nota, o ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, condenou o atentado e enviou as condolências às famílias de vítimas, cujos nomes ainda são mantidos em sigilo. "A embaixada da França está mobilizada ao lado das autoridades afegãs para socorrer os feridos. Uma célula de crise foi instalada em Cabul e em Paris", completou o chanceler, que prometeu a punição dos responsáveis. "Toda a luz será lançada sobre este ato bárbaro, seus autores serão identificados e levados à Justiça", garantiu Fabius.

Horas antes, pela manhã, um atentado suicida cometido em Cabul já havia deixado pelo menos seis soldados afegãos mortos. À agência de notícias France Presse, o general Farid Afzali, comandante da polícia local, informou que um homem-bomba havia cometido o ataque. O Taleban havia reivindicado a ação.