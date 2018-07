Atentado contra prédio do governo mata 8 no Iraque Oito pessoas morreram hoje em um ataque a um complexo governamental no Iraque, segundo fontes oficiais. Vários agressores armados detonaram dois veículos carregados de explosivos diante de um edifício e em seguida invadiram o local, tomando vários reféns. O ataque ocorreu em Baquba, 60 quilômetros a nordeste de Bagdá.