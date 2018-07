Atentado contra procissão xiita mata 7 no Paquistão A explosão de uma bomba em meio a uma procissão xiita no Paquistão matou ontem sete pessoas, incluindo quatro crianças. As forças de segurança paquistanesas entraram em alerta máximo em razão de temores de uma escalada de violência sectária no país. O ataque ocorreu na cidade de Dera Ismail Khan, reduto da rede terrorista Al-Qaeda, que é de orientação sunita.