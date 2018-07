Atentado contra sede da Microsoft em Atenas causa danos materiais

ATENAS - A sede da empresa de informática Microsoft em Atenas sofreu um atentado que causou graves danos no edifício na noite de ontem, informa a imprensa grega nesta quarta-feira, 27.

De acordo com o site de notícias In.gr, desconhecidos chegaram a bordo de uma caminhonete ao edifício da Microsoft no distrito de Marussi, no norte da capital grega.

Depois, os atacantes ameaçaram o segurança do prédio e fizeram-no abandonar seu posto antes de posicionar o veículo junto à entrada e atear-lhe fogo.

As chamas destruíram a caminhonete e causaram graves danos no térreo do edifício, assim como em parte do primeiro andar.

De acordo com a versão digital do diário "Kathimerini", os policiais encontraram restos de bujões de gás e de outros produtos inflamáveis dentro do veículo que foi usado para o ataque.

O caso foi transferido para a unidade antiterrorista da Polícia, e o segurança do edifício foi interrogado para ajudar a esclarecer o crime.