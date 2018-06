Atentado deixa 41 mortos no Afeganistão Um atentado suicida matou ontem 41 pessoas em uma mesquita uma região relativamente pacífica do norte do Afeganistão, no momento em que fiéis reuniam-se para as orações que marcam o feriado islâmico Eid al-Adha. O ataque em Maimana, capital da Província de Faryab, também feriu 40 pessoas, de acordo com o chefe da polícia regional, general Abdul Khaliq Aqsai, que colocou a culpa no Taleban.