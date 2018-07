Atentado durante cerimônia para irmão de Karzai mata 3 pessoas

Soldados afegãos fazem patrulha em área alvo de atentado nesta quinta

CABUL - Pelo menos três pessoas morreram e 13 ficaram feridas nesta quinta-feira, 14, em um atentado na cidade de Kandahar durante uma cerimônia para o irmão do presidente do Afeganistão, Ahmed Wali Karzai, assassinado na terça-feira, informou uma fonte oficial à Agência Efe.

O porta-voz do governador regional, Zalmai Ayubi, explicou que o atentado aconteceu no interior de uma mesquita situada a apenas 100 metros da residência do presidente afegão, Hamid Karzai, em Kandahar.

Entre os falecidos está o chefe do Conselho de clérigos de Kandahar, Hekmatulá Hekmat, segundo detalhou a fonte consultada pela Efe, que acrescentou que participavam da cerimônia várias autoridades.

A cadeia afegã "Tolo Tv" informou inicialmente, citando fontes oficiais, que cinco pessoas haviam morrido, mas depois rebaixou o número para dois e precisou que a ação foi executada por um terrorista suicida que levava a carga explosiva escondida em seu turbante.

Segundo a emissora, também foi registrada hoje uma segunda explosão, esta contra um comboio da Polícia na região de Loya Wiala, nos arredores de Kandahar.

O atentado de hoje acontece dois dias depois do assassinato de Wali Karzai, que exercia a chefia do Conselho provincial de Kandahar e era considerado o homem mais poderoso do sul afegão.

O movimento taleban assumiu a autoria do ataque que vitimou Karzai e o qualificou como uma de suas "maiores conquistas".

Na quarta-feira, dois soldados ficaram feridos em Kandahar pela explosão de duas bombas à passagem de uma comitiva do governador da vizinha província de Helmand, Mohammad Gulab Mangal, quando esta se dirigia ao funeral do irmão do presidente afegão.