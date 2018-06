Atentado em Faluja mata deputado e mais 5 O deputado sunita Aifan Saadun al-Esaui morreu ontem em um atentado em Faluja, a oeste de Bagdá, com outras cinco pessoas, informaram fontes de segurança. Al-Esaui, do bloco laico Iraqiya, parte da coalizão do premiê Nouri al-Maliki, morreu enquanto inspecionava uma estrada em obras ao sul de Faluja, na Província de Anbar. Três guarda-costas e dois civis também morreram.