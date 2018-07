Atentado em funeral mata 20 no Afeganistão

Um atendado suicida matou ontem 20 pessoas e feriu outras 30 no funeral de um líder tribal na Província de Takhar, a 250 km de Cabul, no Afeganistão. Entre as vítimas, está um membro do Parlamento, segundo o Ministério do Interior. O presidente Hamid Karzai condenou o ataque.

O deputado morto foi identificado como Abdul Mutaleb Baik. Nenhum grupo radical assumiu a autoria do atentado, mas autoridades do governo afegão têm sido alvo frequente do Taleban. "O terrorista suicida matou pessoas inocentes", disse o deputado Sayed Ikramuddin Masomi. "Infelizmente, Baik está entre eles", acrescentou.

Karzai disse que o ataque foi uma ação desumana dos inimigos do Afeganistão. Em setembro, o ex-presidente e chefe do conselho de paz Burhanuddin Rabbani foi morto em um atentado similar. Ainda ontem, 30 insurgentes foram mortos em confrontos em diversas localidades do país. / AP