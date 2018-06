Atentado em mesquita deixa 36 mortos no Afeganistão

As principais autoridades da província, incluindo o governador e o chefe de polícia, estavam dentro do local quando o terrorista detonou os explosivos no lado de fora, onde uma multidão estava reunida. Nenhum oficial do governo foi ferido. Segundo o vice-governador, Abdul Satar Barez, entre os mortos estão 14 civis, além de soldados e policiais.

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, condenou veementemente o ataque, chamando os autores de "inimigos do Islã e da humanidade". "Havia sangue e cadáveres por todo o lado", afirmou o médico Khaled, que estava na mesquita na hora do atentado. "Foi um massacre", disse ele, que como muitos afegãos utiliza apenas um nome. As informações são da Associated Press.