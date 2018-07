Atentado fere 47 na Nigéria Dezenas de pessoas ficaram feridas ontem em um atentado suicida ocorrido em uma igreja católica em Bauchi, no norte da Nigéria. O terrorista morreu quando detonou seu carro carregado de explosivos na entrada do templo, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Nigéria. O ataque deixou pelo menos 47 feridos, afirmaram testemunhas. Nenhum grupo assumiu a autoria da explosão. Bauchi, porém, e todo o norte nigeriano são alvos frequentes de ataques do grupo islâmico Boko Haram.