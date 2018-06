Atentado mais sangrento em Damasco deixa 55 mortos e mais de 370 feridos

Com um intervalo de segundos, duas bombas potentes explodiram na frente do prédio da Filial Palestina da Inteligência Militar, num complexo de segurança no trevo rodoviário de Al-Qazaz, em Damasco. De acordo com o Ministério do Interior, os mais de 1.000 kg de explosivos estavam em dois veículos conduzidos por "terroristas suicidas". "As explosões abriram dois buracos, um de 5,5 por 3,3 metros e 1 metro de profundidade, e outro de 8,5 metros de largura por 2,5 de profundidade", informou o ministério, citado pela agência oficial Sana.

As explosões, ouvidas em grande parte da cidade, ocorreram às 7h56 de Damasco (1h56 em Brasília), quando muitos trabalhadores chegavam ao trabalho e crianças entravam numa escola próxima. Muitos pedaços de corpos ficaram espalhados por ruas e calçadas. O Hospital Al-Mowasat, o mais próximo do local, ficou abarrotado de feridos. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, ligado à oposição e com sede em Londres, afirmou que 59 pessoas morreram, a maioria integrantes das forças de segurança.

O Ministério do Interior informou que 15 sacos com pedaços mutilados de cadáveres foram retirados da área. A agência Sana publicou no seu site uma sequência de fotos mostrando esse cenário. O ministério disse ainda que 400 casas foram atingidas, 105 carros completamente destruídos e outros 78, danificados.

Ninguém tinha reivindicado até ontem a autoria do atentado. Um grupo denominado Frente Al-Nusra para Proteger o Levante assumiu os ataques a bomba de janeiro e março em Damasco e de fevereiro em Alepo, a segunda cidade mais importante do país. Fontes que tiveram acesso a informações do serviço de inteligência americano disseram ao Estado em abril que os autores desses atentados tinham relação com a Al-Qaeda - possivelmente a sua filial iraquiana.

De acordo com a agência Reuters, a TV síria mostrou um homem apontando para os escombros e dizendo: "Isso é liberdade? Isso é obra dos sauditas".

A Arábia Saudita, juntamente com seu vizinho Catar, tem defendido a entrega de armas aos rebeldes.

Nadine Haddad, que foi candidata às eleições parlamentares de segunda-feira, boicotadas pela oposição, responsabilizou o primeiro-ministro do Catar, Hamad bin Jassim al-Thani: "Que vergonha, xeque Hamad. Você agora está destruindo o povo sírio, não o regime. Você está matando crianças a caminho da escola." O governo do Catar condenou o atentado e pediu que os dois lados ponham fim ao derramamento de sangue.

O Ministério das Relações Exteriores sírio enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU pedindo a adoção de "medidas contra países, grupos e agências de notícias que estão praticando e encorajando o ter", segundo a Sana.

A Rússia, que ao lado da China tem bloqueado sanções contra a Síria no Conselho, também fez acusações veladas. "Alguns de nossos parceiros estrangeiros estão fazendo coisas práticas para que a situação na Síria se incendeie nos sentidos literal e figurado", disse o chanceler russo, Sergei Lavrov, segundo a Reuters.

O Conselho de Segurança, o governo americano e a União Europeia condenaram o que chamaram de "atentado terrorista". Jay Carney, porta-voz da Casa Branca, disse no entanto que esses grupos não são representativos da oposição ao regime sírio.