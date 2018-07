Atentado mata 1 e fere 84 perto de base dos EUA Um afegão morreu e 84 ficaram feridos quando um suicida detonou um caminhão-bomba a poucos metros de uma base militar americana no Distrito de Mohammad Agha, Província de Logar, a 40 km da capital, Cabul. O motorista não conseguiu chegar até o alvo - a base, altamente vigiada - e detonou os explosivos nas proximidades, destruindo vários prédios. O coronel Jimmie Cummings, porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), confirmou o ataque e disse que não houve militares feridos.