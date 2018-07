Atentado mata 10 perto do aeroporto de Cabul Pelo menos dez pessoas morreram, incluindo nove estrangeiros, em um atentado suicida em Cabul. O ataque ocorreu durante a madrugada em uma estrada perto do aeroporto internacional da capital afegã, segundo indicaram autoridades locais. A explosão destruiu o micro-ônibus que levava os estrangeiros que trabalhavam para uma empresa de segurança no aeroporto. De acordo com o chefe da polícia de Cabul, Mohamed Ayub Salangi, é possível que o número de vítimas seja ainda maior.