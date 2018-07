Atentado mata 12 pessoas em Cabul; 9 são estrangeiros

Um oficial afegão disse ainda que dois policiais afegãos ficaram feridos. "Os estrangeiros mortos trabalhavam em uma empresa privada no aeroporto", disse este funcionário, que pediu para não ser identificado.

O grupo insurgente afegão Hezb-i-Islami assumiu a responsabilidade pelo atentado visando os estrangeiros, dizendo que foi realizado por uma mulher-bomba como uma vingança contra o filme norte-americano Inocência dos Muçulmanos, que ridiculariza o profeta Maomé e é considerado um insulto ao Islã.

A afirmação foi feita pelo porta-voz do segundo maior grupo insurgente do país, Zubair Sidiqi, em uma chamada telefônica para repórteres de um local não revelado. É raro que a facção reivindique um ataque suicida no Afeganistão. As informações são da Dow Jones.