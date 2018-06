Atentado mata 19 civis na Síria

O vilarejo é predominantemente Alauita, uma seita minoritária ao qual o presidente Bashar Assad pertence, no entanto o local também inclui cristãos e sunitas. A guerra civil na Síria, que deixou mais de 100.000 mortos desde que a crise eclodiu em março de 2011, assumiu conotações cada vez mais sectárias. A maioria dos rebeldes que tentam derrubar Assad pertence à seita sunita.

Já na quarta-feira, homens armados ligados a Al-Qaeda tomaram o controle de uma cidade perto da fronteira com a Turquia depois de fortes confrontos com um grupo de rebeldes que dominavam o local.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que membros do grupo conhecido como Estado Islâmico no Iraque e no Levante (ISIL, na sigla em inglês), braço da Al-Qaeda, invadiram a cidade de Azaz ao norte da província de Alepo, forçando a retirada de guerrilheiros de oposição.

Também foram relatados confrontos entre rebelde em Deir el-Zour, que faz fronteira com o Iraque, e no norte do país onde a ISIL e seus aliados da Nusra têm enfrentado militantes curdos antigovernamentais./ AP