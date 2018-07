Atentado mata 30 milicianos pró-governo Uma bomba matou ao menos 30 pessoas ontem em um posto de gasolina na região de Khyber, no noroeste do Paquistão, uma das instáveis áreas do país onde insurgentes enfrentam as forças do governo. Segundo membros de tribos locais, o alvo do ataque eram integrantes da milícia tribal zakhakhel, que apoia o governo paquistanês. Eles estavam abastecendo seus veículos no posto quando a bomba explodiu. Nenhum grupo radical assumiu a autoria do ataque, o primeiro do ano na região.