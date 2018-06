Atentado mata 71 pessoas na Nigéria

ABUJA - Ao menos 71 pessoas morreram e 124 ficaram feridas nesta segunda-feira em duas explosões ocorridas em uma estação de ônibus lotada na capital da Nigéria, Abuja.

A explosão ocorreu no horário de pico da manhã, quando os passageiros se dispunham a subir nos veículos situados no estacionamento deste centro de transporte da capital nigeriana.

Após o incidente, a confusão tomou conta do lugar, onde os corpos mutilados se amontoavam no chão. As ambulâncias começaram a transportar os feridos aos hospitais próximos, e segundo o jornal Premium Times, que cita testemunhas, mais de 150 corpos foram retirados do lugar.

Os bombeiros apagaram o fogo e as equipes de resgate continuam trabalhando na área para extinguir o incêndio e recuperar os corpos.

Cerca de 12 ônibus ficaram gravemente danificados na explosão, que ainda não foi reivindicada por nenhum grupo radical. /EFE